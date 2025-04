Borsa: l'Asia rimbalza, future positivi in Europa, Tokyo +0,02%

Rimbalzano i listini di borsa in Asia e Pacifico all'indomani del tracollo che ha colpito le borse mondiali a seguito dei dazi annunciati dal presidente Usa Donald Trump. Alla vigilia del 2 aprile, indicato dallo stesso Trump come 'giorno della liberazione' degli Usa, Tokyo ha guadagnato lo 0,02%, Shanghai lo 0,42%, Taiwan il 2,82%, Seul l'1,62% e Sidney l'1,04%. In rialzo anche Hong Kong (+0,43%) a differenza di Mumbai (-1,7%), ancora aperte insieme a Singapore (+0,02%). Positivi i future europei, negativi invece negli Usa.

Meglio delle stime gli indici Pmi manifatturieri in Giappone e in Cina, in arrivo gli analoghi indici in Spagna, Francia, Germania, Italia e Regno Unito. L'Eurozona diffonde l'inflazione in marzo e la presidente della Bce Christine Lagarde interviene nel primo pomeriggio. Attesi negli Usa gli indici Ism, seguiti dagli utili del terziario della Fed di Dallas.



