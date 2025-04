AdriaTronics: sindacati, advisor cercherà acquirente

I vertici del fondo FairCap proprietari della AdriaTronics (ex Flex) hanno siglato un accordo oggi nel corso di una riunione al tavolo del Mimit impegnandosi a nominare un advisor che avrà l'incarico di cercare un soggetto industriale interessato a subentrare all'attuale gestione di AdriaTronics e soprattutto di garantire occupazione e attività industriali. Lo rendono noto i sindacati Fim, Fiom e Uilm in un comunicato congiunto diffuso al termine della riunione stessa.

L'accordo avrà una durata di 3 mesi durante i quali l'advisor di concerto con le istituzioni dovrà individuare un "soggetto in grado di garantire un piano industriale affidabile". Durante questi mesi i lavoratori saranno collocati in Cigs mentre, allo stesso tempo, proseguiranno le attività in corso di AdriaTronics per i clienti "ereditati" da Flex, precisano i sindacati.

Nello stesso periodo Fair Cap e Adriatronics "non potranno mettere in campo azioni unilaterali nei confronti dei lavoratori". Nei prossimi mesi un monitoraggio verificherà che "gli impegni assunti oggi si concretizzino nel più breve tempo possibile", segnalano ancora Fim, Fiom e Uilm.

I sindacati giovedì 3 aprile nel corso di una assemblea informeranno i lavoratori su quanto discusso e concordato oggi con istituzioni, Confindustria e FairCap. La prossima riunione del tavolo ministeriale è stata convocata il 5 maggio alle ore 15.



