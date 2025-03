Lo Stato potrebbe entrare in Newcleo investendo 200 milioni

Il governo potrebbe investire 200 milioni per entrare come azionista di riferimento nel capitale di Newcleo, la società italiana leader nella progettazione di reattori di terza generazione avanzata e quarta generazione.

Secondo quanto apprende l'ANSA, l'operazione allo studio - che sarebbe dietro l'impegno reso noto oggi dai ministri Urso e Pichetto per una filiera italiana del nucleare - prevedrebbe l'ingresso entro la primavera attraverso una a più società finanziare e industriali controllate dallo Stato, che avrebbe alla fine il 10% circa del capitale. La prospettiva poi è quella di attrarre nella società anche altri investitori.



