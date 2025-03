Incontro Pichetto-Urso sul nucleare innovativo di newcleo

"Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, hanno avuto questa mattina un colloquio sullo sviluppo del nucleare di nuova generazione. I due ministri hanno confermato la piena convergenza sull'interesse strategico del Governo affinché l'Italia partecipi attivamente alla realizzazione di tecnologie innovative nel settore, con una particolare attenzione ai progetti promossi da Newcleo, realtà italiana leader nella progettazione di reattori di terza generazione avanzata e quarta generazione". Così si legge in un comunicato congiunto del Mase e del Mimit.

"Il governo - prosegue la nota - intende infatti sostenere concretamente il rafforzamento della filiera industriale nazionale dedicata all'energia nucleare innovativa, riconoscendone l'importanza fondamentale per garantire sicurezza energetica, sostenibilità ambientale e competitività tecnologica del Paese".

"In questo quadro - si legge nel comunicato congiunto -, l'esecutivo ha già adottato un provvedimento normativo che pone le basi per rilanciare l'impegno italiano nella ricerca e nello sviluppo del nucleare di nuova generazione. Tale misura definisce un chiaro quadro legislativo per disciplinare le attività di sperimentazione, autorizzazione e vigilanza, favorendo al contempo investimenti pubblici e privati nel settore".

"L'obiettivo - conclude la nota - è valorizzare le competenze già esistenti e creare nuove opportunità industriali e occupazionali a vantaggio del sistema produttivo italiano".





