In marzo l'inflazione in Germania marginalmente sotto le stime

In marzo l'Indice dei prezzi al consumo in Germania è salito su base mensile dello 0,3% (+0,4% a febbraio ) in linea con le stime degli analisti. Su base annua l'aumento è del 2,2%, rispettando anche in questo caso le previsioni, contro una crescita del 2,3% in febbraio.

E' un dato atteso anche dalla Bce per la sua politica monetaria, con l'inflazione armonizzata che invece è rimasta marginalmente sotto le previsioni: è stata dello 0,4% su base mensile e del 2,3% su base annuale, con con stime rispettivamente dello 0,5% e del 2,4%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA