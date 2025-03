illycaffé, 2024 "da record", utile a 33 milioni (+42%)

Utile netto per oltre 33 milioni di euro (+42%), Ebitda a 110 milioni (+19%), Ebit a 61 milioni (+50%) e un bonus straordinario di un milione di euro per i dipendenti. Sono i principali risultati del progetto di Bilancio della capogruppo illycaffè S.p.A. e il Bilancio consolidato dell'esercizio 2024 di illycaffè approvati dal Consiglio di amministrazione. L'azienda parla di "risultati record" nel 2024.

I dati sono in crescita in tutti i principali mercati e canali con redditività in aumento a doppia cifra (+19%) per il terzo anno consecutivo e Ricavi consolidati a 630 milioni (+6%).





