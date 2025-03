Fincantieri, commessa Tui AG da oltre due miliardi di euro

Fincantieri e TUI AG hanno firmato un Memorandum of Agreement (MoA) per la progettazione e costruzione di due nuove navi da crociera destinate al brand Marella Cruises. Il valore della commessa, soggetta a finanziamento e ad altri termini e condizioni tipici di questo tipo di contratti, è stato definito come molto importante (superiore a due miliardi di euro).

E' la prima volta che Marella Cruises intraprende la costruzione di nuove unità navali, scegliendo Fincantieri come partner strategico che acquisisce così una nuova collaborazione nel proprio portafoglio clienti per il settore crocieristico.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA