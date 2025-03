Il Mit ha trasmesso alla presidenza del Consiglio e al Mef lo schema di decreto per la determinazione degli indennizzi relativi alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e sportive, nonché per la rideterminazione degli importi unitari dei canoni, nel rispetto dei tempi promessi da Matteo Salvini.

Lo si apprende da una nota del Mit.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA