Piazza Affari scivola a pochi minuti dall'avvio delle contrattazioni, in scia alle preoccupazioni per gli effetti dei dazi americani. L'indice Ftse Mib arretra dell'1,7% con in testa alle vendite Mps (-3,5%), Prysmian (-3,1%) e Bper (-3,1%)



