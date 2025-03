Trump: nessun ritardo sull'imposizione dei dazi il 2 aprile

Donald Trump conferma che non ci saranno ritardi sull'imposizione di dazi il 2 aprile, data definita dal presidente americano il giorno della liberazione.

In un'intervista a Nbc, il tycoon ha sottolineato di essere pronto a trattare solo se i paesi "sono disposti a darci qualcosa di grande, altrimenti non c'è spazio per negoziare".

"Non mi interessa" se le case automobilistiche straniere alzano i prezzi a causa dei dazi: "spero che li aumentino perché se lo fanno la gente compra auto americane, ne abbiamo in abbondanza". Lo ha Trump, smentendo le indiscrezioni secondo le quali avrebbe chiesto agli amministratori delegati delle case automobilistiche di non alzare i prezzi.



