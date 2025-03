Poste Italiane acquista il 15 di Tim da Vivendi

Poste Italiane annuncia che è stata formalizzata, mediante sottoscrizione del relativo atto di compravendita, l'acquisizione da Vivendi di azioni ordinarie di Tim corrispondenti al 15% del capitale ordinario e al 10,77% del capitale sociale del gruppo di Tlc. Dopo il perfezionamento dell'operazione, atteso entro il primo semestre del 2025, Poste, già azionista con il 9,81% di Tim, acquisito da Cassa Depositi e Prestiti lo scorso 15 febbraio, arriverà a detenere una partecipazione complessivamente pari al 24,81% delle azioni ordinarie e al 17,81% del capitale sociale di Tim.

Con l'acquisto del 15% da Vivendi, Poste Italiane diventa il maggiore azionista di Tim. "In ogni caso - spiega la società nella nota con cui ha annunciato l'operazione -, Poste Italiane non intende acquisire una partecipazione superiore alla soglia rilevante ai fini della disciplina sulle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie". Il corrispettivo per l'acquisto delle azioni, pari a 684 milioni, equivale ad un prezzo di 0,2975 euro per azione, e sarà finanziato mediante cassa disponibile. L'operazione è ora sospensivamente condizionata alla notifica all'Antitrust, ai sensi della disciplina sul controllo delle concentrazioni.



