Borsa: Milano incerta con l'Europa dopo l'avvio dei dazi Usa

Piazza Affari nei primi scambi ondeggia sulla parità, incerta come le altre Borse europee sulla portata e le ripercussioni dei dazi statunitensi.

Tra i titoli principali Moncler cede l'1,8%, Bper, Unicredit e il Banco Bpm attorno al punto percentuale e mezzo.

Debole anche Pirelli (-1,2%) in attesa di risolvere il nodo del maggior azionista, la cinese Sinochem. In leggero rialzo Tim (+0,6%), bene Italgas e Ferrari che salgono di oltre due punti percentuali. In leggero calo (-0,3%) Unipol che ha approvato il nuovo piano strategico che prevede la distribuzione, nell'arco del triennio 2025-2027, di 2,2 miliardi di dividendi, il 72% in più rispetto al triennio precedente, e il conseguimento di utili cumulati pari a 3,8 miliardi.



