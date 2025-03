Anghileri (Confindustria): 'Il futuro è capacità di innovare'

"Crediamo che il futuro del Paese dipenda dalla capacità di innovare. Sono soprattutto le nuove generazioni di imprenditori a trainare questo cambiamento, con una visione ambiziosa, coraggio e un nuovo modo di fare impresa". La presidente del Giovani Imprenditori di Confindustria, Maria Anghileri, lo ha evidenziato intervenendo alla tappa lombarda di 'Leader by Example 2025', organizzato dal Il Sole 24 Ore.

"Il passaggio generazionale, tuttavia - avverte -, non può limitarsi a un semplice cambio al vertice: è necessario affermare un modello di leadership realmente inclusivo e fondato su uno scambio aperto tra generazioni. I dati parlano chiaro: le aziende che hanno saputo gestire efficacemente questo passaggio hanno registrato una crescita significativa in fatturato, investimenti e redditività. Ma il processo è ancora troppo lento e serve accelerare: più spazio ai giovani, più dialogo intergenerazionale, più attenzione al futuro".



