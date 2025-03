Unipol presenta domani il piano strategico 2025-2027

Unipol presenterà venerdì il nuovo piano strategico, presso la Torre Unipol di Piazza Gae Aulenti a Milano. Il gruppo guidato da Carlo Cimbri illustrerà alla comunità finanziaria il piano 2025-2027. Gli analisti si aspettano dal piano 'Stronger/Faster/Better' una strategia in continuità con il piano precedente, focalizzato sulla generazione di utili e sulla distribuzione di dividendi. Equita prevede un utile cumulato pre-minoranze di 3,84 miliardi e senza minoranze di 3,65 miliardi per il triennio e stima una distribuzione di 2,2 miliardi in dividendi, pur senza considerare la valorizzazione del business alberghiero Una, che porta un utile di circa 20 milioni di euro. Secondo gli analisti di Berenberg, gli obiettivi del gruppo assicurativo saranno probabilmente conservativi, in linea con la prassi storica, ma con buone possibilità di essere superati. La banca tedesca stima per Unipol un utile netto di 3,8 miliardi e un payout ratio del 60 per cento.



