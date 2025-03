Regione Fvg, Ronchi strategico per Leonardo con intesa Baykar

"Le interlocuzioni che si stanno portando avanti con l'azienda turca Baykar interesserà in particolare il settore 'unmanned'. Il dialogo è ancora in corso, ma i rappresentanti di Leonardo hanno ribadito che l'accordo rappresenterà un'opportunità per lo stabilimento di Ronchi dei Legionari". Lo ha annunciato l'assessore alle Attività produttive del Fvg Sergio Emidio Bini al termine dell'incontro avuto oggi con i rappresentanti di Leonardo, durante il quale è stato fatto il punto sulle iniziative dell' azienda, con un focus particolare sul sito in Fvg.

Dunque, ha proseguito Bini, "lo stabilimento di Ronchi dei Legionari non solo resta centrale e strategico per l'attività di Leonardo in Italia, ma anzi beneficerà di ulteriori vantaggi derivanti" proprio dall'intesa con Baykar, "consolidando l'occupazione e aprendo nuove opportunità di mercato, prevalentemente nell'area europea". Bini ha spiegato che "Leonardo ha ribadito la propria strategia di consolidamento come attore globale nel settore della difesa, puntando su alleanze industriali internazionali nei segmenti dove la propria presenza era storicamente meno forte". L'assessore ha auspicato per la Baykar "un percorso analogo" a quello della joint venture siglata da Leonardo con Rheinmetall nel comparto dei carri armati, con il 60 per cento della produzione localizzata in Italia, che ha portato al rilancio del sito di La Spezia come hub strategico dell'azienda.

Leonardo nel Triveneto occupa circa 860 addetti (520 in Veneto e 340 in Fvg); stabilimenti chiave sono Tessera (Venezia), specializzato in elicotteri e velivoli, Ronchi dei Legionari (Gorizia), dove vengono sviluppati principalmente velivoli senza pilota e sistemi di addestramento avanzati, e Pordenone, con la controllata Alea, attiva nelle comunicazione critiche a banda larga. L'impianto di Ronchi, esteso su oltre 90.000 m2 è un sito di riferimento per progettazione e produzione di droni hi-tech; vi lavorano 310 addetti che sviluppano e producono sistemi aereo a pilotaggio remoto (UAS, Uncrewed Aerial Systems) completi.



