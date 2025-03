Prosieben cede in Borsa (-10%), verso il prezzo dell'Opa di Mfe

Partenza molto negativa per Prosieben in Borsa a Francoforte dopo l'Opa lanciata ieri a mercati chiusi al prezzo minimo di legge da Mfe-Mediaset, già primo azionista: il titolo del gruppo tedesco in avvio di seduta cede il 10% a 5,84 euro, avvicinandosi al valore di 5,75 euro dell'offerta calcolato sugli ultimi tre mesi di quotazione.

Debole anche Mfe B, il titolo più rappresentativo del gruppo italiano con dieci diritti di voto, che in Piazza Affari in avvio scende del 2,6% a 4,7 euro con il listino generale di Milano che perde un punto percentuale e mezzo.

Il Consiglio esecutivo e il Consiglio di sorveglianza di Prosieben hanno comunicato che "esamineranno attentamente l'Opa dopo la pubblicazione del documento di offerta e successivamente emetteranno il loro parere motivato come richiesto" dalla legge tedesca.



