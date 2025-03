Le tariffe aggiuntive sulle automobili annunciate da Donald Trump avranno un impatto "significativo" sui costi di produzione delle Tesla, ha avvertito Elon Musk.

"Per essere chiari, questo inciderà sul prezzo dei pezzi di ricambio per auto Tesla che provengono da altri paesi. L'impatto sui costi non è insignificante", ha detto sul suo social network X l'imprenditore stretto alleato del presidente americano.





