Madrid, 'dazi Trump avranno effetti negativi anzitutto in Usa'

"Una corsa alle misure protezionistiche avrà solo effetti e impatti negativi. Per tutti, a cominciare dal Paese che li impone". Lo ha segnalato il ministro spagnolo di Economia e Impresa, Carlos Cuerpo, commentando l'annuncio del presidente statunitense Donald Trump di imporre dazi del 25% sulle importazioni delle auto fabbricate fuori dagli Stati Uniti.

"Dobbiamo deplorare l'annuncio dei dazi realizzato ieri dall'amministrazione americana", ha detto Cuerpo, intervenendo a Madrid un evento su i 'Fondi Europei V: verso l'autonomia strategica', organizzato da elDiario. "Questa non è la soluzione per il settore, né negli Stati Uniti né nel resto del mondo", ha aggiunto. Il ministro ha evidenziato che il comparto auto "affronta sfide strutturali sul medio e lungo termine" e che "con misure come questa non si contribuirà a che vada avanti".

Tuttavia il ministro ha lanciato un messaggio di ottimismo, segnalando che "in tutti questi scenari di rischio si apre una finestra di opportunità per Europa e per Spagna dentro l'Europa". "E' il momento di fare un salto nel progetto di integrazione europeo. Dobbiamo essere esigenti verso l'interno e fare passi decisi", ha rilevato Cuerpo. Verso l'esterno della Ue "in alcuni casi bisognerà tracciare qualche linea rossa preventiva", ha riconosciuto. "Ma bisogna mostrarsi convinti, come soci affidabili, stabili, prevedibili e come dicono gli americani 'open for business''". "E' importantissimo che l'Europa approfitti di questa finestra di opportunità che si sta aprendo" ha anche detto il ministro, nell'assicurare che "la Spagna sarà un attore cruciale, contribuendo a questo grande progetto di costruzione europea".



