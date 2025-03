Fisco, 22,3 milioni contribuenti ha debiti, alta recidività

"I contribuenti con debiti residui da riscuotere, senza considerare eventuali coobbligati, sono circa 22,3 milioni, di cui circa 3,5 milioni persone giuridiche, e i restanti 18,8 milioni persone fisiche, di cui 2,9 milioni con un'attività economica".

Lo ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione Vincenzo Carbone in audizione al Senato, evidenziando "l'elevata recidività dei soggetti che presentano carichi iscritti a ruolo (il 60% dei soggetti è stato iscritto a ruolo in almeno 10 differenti annualità)".

"Per quanto riguarda l'incidenza sul 'magazzino' della 'Rottamazione-quater', è necessario attendere la scadenza di tutte le relative rate. Al 31 dicembre 2024 l'importo riscosso risulta pari a 12,2 miliardi, con un tasso di 'decadenza' pari al 49%", ha aggiunto Carbone, spiegando che, "nell'ipotesi in cui i contribuenti con piani rateali in corso dovessero proseguire regolarmente nel pagamento degli importi alle scadenze previste, l'impatto complessivo della 'Rottamazione-quater' sul magazzino può stimarsi in un valore massimo di circa 38,5 miliardi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA