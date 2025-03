Corte dei Conti, obiettivi Pnrr in linea ma con criticità

La Relazione sullo stato di attuazione degli interventi Pnrr e Pnc esaminati nel 2024 dalla Corte dei conti "evidenzia che il raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi è in linea con le previsioni, mentre permangono alcune criticità che richiedono attenzione costante e interventi mirati, soprattutto in vista della scadenza del Piano fissata a giugno 2026". Lo scrive la Corte dei Conti un una nota. Si evidenziano progressi per la digitalizzazione, la transizione ecologica e le infrastrutture mentre minore il progresso, sottolinea la Corte, legato a istruzione, inclusione e salute.



