Borsa: l'Europa in rosso attende Wall Street, Milano -0,3%

Le Borse europee sono in calo a metà seduta, in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono contrastati. I principali listini del Vecchio continente si muovono all'insegna del nervosismo dopo l'annuncio di Donald Trump dei dazi anche per le auto. Sul fronte valutario l'euro si rafforza e passa di mano a 1,0787 sul dollaro.

L'indice stoxx 600 cede lo 0,6%. In flessione Francoforte (-0,8%), Londra (-0,6%), Parigi (-0,5%), Milano (-0,3%) e Madrid (-0,2%). Soffre il settore delle auto (-2%), con Stellantis (-4,4%), Mercedes (-3,3%) e Porsche (-3%). In controtendenza Renault (+1,1%) con le vendite che si concentrano principalmente in Europa. Seduta negativa per il settore tecnologico (-1,3%) e la farmaceutica (-0,8%) che guardano alle prossime tariffe americane.

Poco mossi i titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 110 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,88%. Sale l'oro che tocca un nuovo record a 3.055 dollari l'oncia.

A Piazza Affari, oltre a Stellantis, vendite su Cucinelli (-2,2%) e Ferrari (-2%). Deboli le banche in vista degli sviluppi delle operazioni per il consolidamento del settore.

Unicredit scende dello 0,7%, nel giorno dell'assemblea per il bilancio e l'offerta su Banco Bpm (-0,6%). La banca guidata da Giuseppe Castagna riunisce oggi il Cda ed affronterà, dopo il parere negativo della Bce, il tema del danish compromise per l'operazione su Anima (+0,07%). In calo Mfe le cui azioni di tipo B cedono il 2,4% con l'opa su Prosieben (-0,7%). Nel listino principale corre Tim (+3,4%) con l'ipotesi che Poste (+0,4%) rilevi una parte dell'attuale quota di Vivendi (-0,04%).





