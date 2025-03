Le Borse europee aprono in calo dopo all'annuncio di Donald Trump sui dazi al 25% per le auto.

Sui mercati torna il clima negativo in vista dell'impatto delle tariffe statunitensi che partiranno dal 2 aprile. Sotto i riflettori anche l'andamento dell'economica globale, in particolare quella degli Stati Uniti.

In flessione Francoforte (-1,16%), Parigi (-0,77%) e Londra (-0,48%).



