Bolletta della luce -2,4% per i clienti in maggior tutela

Nel secondo trimestre del 2025, la bolletta elettrica per il 'cliente tipo' vulnerabile servito in maggior tutela diminuirà del 2,4%. L'aggiornamento riguarda unicamente i circa 3,4 milioni di clienti vulnerabili attualmente serviti in maggior tutela. Lo rende noto l'Arera ricordando che tutti i clienti vulnerabili che si trovano nel mercato libero hanno il diritto di passare alla maggior tutela. A favorire la riduzione della bolletta, spiega l'Autorità, il calo previsto dei prezzi del gas naturale per la stagionalità dei consumi.

