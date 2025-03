Andrea Pietro Faltracco è il nuovo Ad del Gruppo Athesis

Il Consiglio di amministrazione della Società Athesis spA, holding del Gruppo editoriale Athesis, ha deciso all'unanimità la nomina del nuovo amministratore delegato. Si tratta di Andrea Pietro Faltracco, già procuratore generale con carica ad interim assunta a partire dall'inizio del 2024.

'Faltracco - si legge in una nota - ha iniziato la carriera lavorativa come consulente, per poi approdare a Gardaland come vicedirettore amministrativo (seguendo e gestendo il passaggio di proprietà dalle famiglie storiche a Investindustrial/Aletti prima e a Merlin Entertainments poi), entrando nel 2009 nel Gruppo Athesis come cfo. Ha seguito in prima persona tutte le principali operazioni di carattere straordinario che si sono succedute in questi anni e fin da subito gli è stata affidata anche la responsabilità operativa della casa editrice del Gruppo, Neri Pozza, accompagnandola nello straordinario percorso di crescita che l'ha condotta a consolidarsi come una delle più importanti case editrici letterarie italiane'.

'Rivolgo ad Andrea Faltracco le mie più sentite congratulazioni per la nomina ad amministratore delegato del Gruppo Athesis - commenta Gian Luca Rana, presidente del Gruppo - Nutro nei suoi confronti una profonda stima professionale, per le sue competenze, la visione strategica e la capacità di affrontare con equilibrio anche le sfide più complesse. Ma in questi anni ho avuto anche modo di conoscerlo sul piano personale, apprezzandone le doti umane: Andrea ha sempre dimostrato integrità, ascolto e rispetto per le persone, qualità che fanno davvero la differenza all'interno di un'organizzazione come la nostra'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA