Il futuro della transizione energetica a Heat Pump Tecnologies

Milano si conferma polo di riferimento per l'innovazione tecnologica e la transizione energetica con Heat Pump Technologies 2025 (HPT2025), evento internazionale organizzato da RX Italy dedicato al settore delle pompe di calore in programma il 2 e 3 aprile presso Allianz MiCo.

"Heat Pump Technologies è un nuovo format nato dalla volontà di dedicare a questo settore specifico un evento che abbia una connotazione convegnistica - sottolinea Massimiliano Pierini, Managing Director di RX Italy - per approfondire tendenze e normative che influenzeranno le scelte di progettisti, installatori, distributori, energy e facility manager, e tecnici degli enti pubblici verso l'adozione delle pompe di calore come elemento fondamentale nel futuro sistema energetico".

In un contesto in cui la decarbonizzazione e la transizione elettrica sono sfide cruciali, trovare soluzioni sostenibili è una priorità. Le pompe di calore giocano un ruolo strategico in questo scenario; per questo motivo, spiegano gli organizzatori, la manifestazione vuole essere il punto di incontro dell'intera filiera per discutere le politiche necessarie, esplorare innovazioni tecnologiche e accelerare l'adozione di queste soluzioni per contribuire a un futuro più sostenibile.

L'evento si apre il 2 aprile con una panoramica completa del settore a livello nazionale. In programma la presentazione dei risultati dello studio commissionato da RX Italy all'Energy&Strategy Group del Politecnico di Milano. Una analisi con i dati aggiornati sul mercato italiano, le prospettive di crescita nei prossimi 3-5 anni e l'impatto economico e normativo delle diverse soluzioni, con particolare attenzione a incentivi, strategie di diffusione e obiettivi di sostenibilità al 2030 e 2050. Il 3 aprile è l'European Heat Pump Association (EHPA), con il suo Direttore Generale Paul Kenny, a illustrare lo scenario europeo, con un focus sulle politiche di transizione elettrica nel settore industriale.

L'accesso all'evento è a pagamento ed è rivolto a tutti gli operatori coinvolti nella transizione energetica: progettisti, facility ed energy manager, general contractor, imprese di installazione e distribuzione, istituzioni e tecnici della Pubblica Amministrazione. Informazioni sul sito internet www.heatpumptechnologies.it



