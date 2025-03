Crescita Pil Gb dimezzata nel 2025 all'1%, taglia welfare

Tagli al welfare e aumento delle spese per la difesa in un'economia, quella Gb, che decelera. La previsione di crescita del Pil britannico è stata dimezzata per il 2025, dal 2% all'1%. Lo ha detto la Cancelliera dello Scacchiere Rachel Reeves riportando i dati dell'Office for Budget Responsibility durante la presentazine della manovra finanziaria di primavera alla Camera dei Comuni. La ministra del Tesoro ha sottolineato l'impatto della "grande incertezza globale" sull'economia del Regno Unito.

Il governo laburista britannico annuncia "investimenti per altri 2,2 miliardi di sterline" per la difesa e il riarmo in aggiunto al già annunciato incremento del bilancio militare dal 2,2 al 2,5% del Pil dal 2027. Reeves ha parlato di un "un mondo che cambia" e di pericoli crescenti sullo sfondo della guerra fra Russia e Ucraina. Gli investimenti, ha detto, serviranno a finanziare forniture più agili di droni e armi varie, a beneficio delle industrie belliche del Regno, ma anche a modernizzare il deterrente nucleare.

Parallelamente il governo ha annunciato tagli al welfare del Regno Unito per 4,8 miliardi di sterline (5,7 miliardi di euro). Inoltre è stato annunciato il taglio di 2 miliardi di sterline (2,4 miliardi di euro) l'anno delle risorse destinate agli apparati dell'amministrazione pubblica del Civil Service, pari al 15% dei fondi a disposizione per il settore.



