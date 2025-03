Borsa: l'Europa frena in attesa dei dazi Usa, Milano -0,6%

Mercati azionari europei incerti con gli operatori che attendono di avere maggiori dettagli sui dazi annunciati dagli Stati Uniti: dopo una partenza leggermente positiva, gli indici hanno virato in calo, con le Borse di Parigi e Francoforte che cedono lo 0,8%.

Più cauti i mercati azionari di Milano, Madrid e Amsterdam, che perdono comunque lo 0,6%, mentre Londra procede attorno alla parità dopo il dato dell'inflazione della Gran Bretagna leggermente inferiore alle stime.

Sempre debole la sterlina che cede lo 0,3% a 1,28 rispetto al dollaro, mentre l'euro è calmo rispetto al biglietto verde e lo spread Btp-Bund resta sui 110 punti base.

In un clima nervoso e volatile, in Piazza Affari nel paniere a elevata capitalizzazione il titolo peggiore è Banco Bpm che perde il 2,8%, seguito da Ferrari che cede l'1,7%. In calo dell'1,5% Pirelli, mentre sale di due punti percentuali Brunello Cucinelli.

L'azione B di Mfe-Mediaset, la più rappresentativa con dieci diritti di voto, sale dell'1,3% dopo le ipotesi di un'offerta per la tedesca Prosieben che sembra ben accolta dal mercato, mentre il gruppo tedesco a Francoforte sale del 3,6% a 6,68 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA