Battaini, 'Nord America regione più profittevole per Prysmian'

"Volevano trasformare il Nord America nella regione più profittevole per Prysmian e ci siamo riusciti". Lo afferma l'amministratore delegato Massimo Battaini presentando il Piano Strategico 2025-2028 di Prysmian agli analisti finanziari al Capital Markets Day di New York (Usa).

"Guidavo la divisone Usa a Cincinnati nel 2020, quando c'era il Covid - racconta - e organizzai un'assemblea cittadina, radunando più persone possibile e ho detto loro che avevamo un obiettivo, una visione, quella di trasformare il Nord America nella regione più grande e redditizia all'interno del gruppo".

"Non sarà facile - spiegavo - ma se lavoriamo insieme con la giusta passione e un approccio innovativo, ce la faremo e ce l'abbiamo fatta". "Oggi - sottolinea - il Nord America rappresenta il 40% del fatturato del gruppo e il 50% del margine operativo lordo, quindi la mia visione è diventata realtà".

"Oggi - conclude - Prysmian da gruppo eurocentrico è diventato un leader mondiale ed è grande 3 volte il principale rivale in termini di margine operativo lordo".



