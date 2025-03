SD Worx lancia la filiale italiana, vale oltre 100 milioni

Il colosso europeo delle risorse umane SD Worx si consolida in Italia con una nuova filiale che, grazie all'integrazione di F2A, diventa il secondo polo più grande d'Europa per fatturato e dipendenti. In un mercato, quello dei servizi di gestione del capitale umano (HCM) e outsourcing che vale, solo a livello del vecchio continente, oltre 24 miliardi di euro con una stima di crescita a circa 32 miliardi di euro entro il 2027, SD Worx Italy (che sarà guidata dal ceo di F2A Raul Mattaboni) ha un fatturato complessivo stimato di oltre 100 milioni di euro a fine 2024 e "un elevato ulteriore margine di crescita dettato dall'ampia frammentazione dell'offerta sul mercato italiano e dalla richiesta, sempre maggiore, di una forte trasformazione digitale del settore" spiega il gruppo.

Il gruppo nel 2024 ha registrato una crescita record a doppia cifra con un fatturato consolidato di 1.180 miliardi di euro (+11,6%), un Ebitda consolidato rettificato di 232,7 milioni (+28,2%) e un utile netto consolidato che si è attestato al +35,4% raggiungendo 94,9 milioni di euro. "Lo scorso anno, nonostante le difficili condizioni di mercato, abbiamo ottenuto una significativa crescita organica e, aspetto ancora più rilevante, realizzato un'ulteriore innovazione delle nostre soluzioni HR & Payroll, con particolare attenzione all'esperienza del cliente e alla conformità normativa. Nel 2024 abbiamo, inoltre, finalizzato cinque acquisizioni, tra cui quella del leader di mercato italiano F2A, la più grande operazione della nostra storia", dichiara Kobe Verdonck, CEO di SD Worx.



