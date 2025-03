OpenAI si evolve, al via nuova struttura dirigenziale

OpenAI, l'azienda che più di due anni fa ha dato il via alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale con ChatGpt, ha annunciato una riorganizzazione ai vertici per affrontare le sfide future.

Il ceo Sam Altman ha promosso tre figure chiave. Sono Brad Lightcap, già Chief Operating Officer, che assume ora la supervisione delle operazioni commerciali di OpenAI. Mark Chen diventa invece Chief Research Officer con il compito di guidare i team di ricerca verso i progressi nello sviluppo dell'Agi (l'intelligenza artificiale generale). Infine, Julia Villagra è stata nominata Chief People Officer, assicurerà che OpenAI rimanga la destinazione preferita per i talenti che desiderano contribuire allo sviluppo dell'IA.

"OpenAI è cresciuta molto. Rimaniamo concentrati sullo stesso obiettivo, ovvero perseguire la ricerca di frontiera sull'intelligenza artificiale che accelera il progresso umano, ma ora forniamo anche prodotti utilizzati da centinaia di milioni di persone - afferma la società in un post - Questo utilizzo nel mondo reale, nella scienza, negli affari, nell'istruzione e altro ancora, aiuta a migliorare la nostra ricerca e aiuta a iniziare a realizzare la nostra missione di Agi a beneficio di tutta l'umanità".

Le novità sono frutto dei buchi lasciati nei mesi scorsi da manager che sono andati via (tra questi Mira Murati che ha creato una sua azienda di intelligenza artificiale) e preludono probabilmente al cambio della società da non profit a for profit annunciato lo scorso dicembre. Elon Musk ha cercato di bloccare la transizione trascinando l'azienda di Sam Altman in tribunale.

Ma un giudice federale della California ha stabilito che il proprietario di Tesla ha torto.



