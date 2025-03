Leonardo è premium partner di Milano Cortina 2026

Leonardo e la Fondazione Milano Cortina 2026 hanno annunciato la firma di una partnership strategica in vista dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. LO annuncia una nota nella quale si sottolinea che Leonardo metterà in campo le proprie tecnologie frutto di una esperienza pluridecennale, fornendo soluzioni di comunicazioni mission critical per le comunicazioni radio e per le sale di controllo dell'evento. Presenti alla firma dell'accordo il presidente di Leonardo, Stefano Pontecorvo, l'amministratore delegato, Roberto Cingolani, il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, e il ceo, Andrea Varnier.

"La collaborazione -si legge- resa possibile grazie alla sinergia con il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, segna un passo fondamentale per promuovere il coordinamento efficace degli operatori sul campo nel corso del grande evento sportivo che si svolgerà in Italia nel 2026. Leonardo dispiegherà infatti un sistema per le comunicazioni mission critical, multi-tecnologia e multi-utente".

"Grazie alla partnership con la Fondazione Milano Cortina 2026, Leonardo sostiene un progetto che rafforza a livello internazionale l'immagine del Paese, promuovendo i valori universali dello sport", spiega Roberto Cingolani. "Siamo orgogliosi di portare il nostro know how e la nostra esperienza per soddisfare, attraverso tecnologie e specifiche competenze, le esigenze di sicurezza di un evento di rilevanza globale".

"Leonardo rappresenta un'eccellenza italiana riconosciuta a livello globale, con una leadership consolidata nel campo della sicurezza e dell'innovazione tecnologica", afferma Andrea Varnier. "Questa partnership ha un valore strategico: grazie alle soluzioni avanzate messe in campo, potremo garantire un'esperienza sicura e all'altezza delle aspettative internazionali durante i Giochi Olimpici e Paralimpici italiani".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA