Iliad, in Italia ebitda record, +24,5% a 308 milioni

Iliad in Italia ha chiuso il 2024 con un fatturato che si attesta a 1,145 miliardi (+8%), record per l'EBITDAaL che passa a 308 milioni (+24,5%) e un flusso di cassa operativo che arriva a 37 milioni, in aumento rispetto ai 4 milioni del 2023. Dal suo ingresso nel mercato ad oggi, l'operatore ha raggiunto la quota di 11 milioni e 985 mila clienti nel 2024, con un incremento di 1 milione e 48 mila utenti netti rispetto al 2023.

Il gruppo chiude l'esercizio con risultati altrettanto positivi, spiega una nota, con 50 milioni e 520 mila utenze nette, in aumento di 2 milioni e 5 mila rispetto al 2023. Il fatturato complessivo del gruppo si attesta a 10,24 miliardi (+8,5%), l'EBITDAaL a 3,85 miliardi (+11,8%) e il Free Cash Flow operativo cresce, arrivando a 1 miliardo e 828 milioni di euro, in aumento del 28% rispetto al 2023 e un utile netto di 367 milioni (+15,4%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA