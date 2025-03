Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+1,04%)

La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in territorio positivo, in scia all'accelerazione degli indici azionari Usa, con gli investitori più ottimisti circa una applicazione isolata dei dazi Usa e un impatto maggiormente circostanziato sul commercio internazionale.

In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un progresso dell'1,04% a quota 38.000.25, con un guadagno di quasi 400 punti. Sul mercato valutario lo yen continua a indebolirsi sul dollaro a un valore di 150,80 e sull'euro a 162,90.



