Versalis, a Porto Marghera impianto per plastiche dal riciclo

Versalis annuncia l'avvio del nuovo impianto a Porto Marghera (Venezia) per la produzione di plastiche a partire da materie prime riciclate meccanicamente.

Il progetto segna un ulteriore passo importante nel processo di trasformazione dell'azienda chimica di Eni, con l'obiettivo di promuovere un'economia circolare e sostenibile, attraverso l'innovazione tecnologica e il riciclo delle plastiche post consumo.

L'impianto di Porto Marghera, inaugurato oggi dall'ad Adriano Alfani, è in grado di produrre fino a 20.000 tonnellate all'anno di polistirene cristallo (r-Gpps) e polistirene espandibile (r-Eps), utilizzando materia prima seconda (Mps) derivante dal riciclo di rifiuti di polistirene espanso (Eps). Le produzioni ottenute dal nuovo impianto si inseriscono nella gamma "Versalis Revive" dedicata ai prodotti da riciclo meccanico, e contengono dal 35% fino al 100% di plastiche riciclate post consumo. I materiali sono destinati principalmente ai settori del packaging e dell'edilizia, come pannelli per l'isolamento termico degli edifici e imballaggi per gli elettrodomestici, e rispondono ai più rigorosi requisiti di mercato.

Il progetto rafforza il portafoglio prodotti di Versalis, migliorando la competitività sul mercato. La posizione geografica del sito industriale, in prossimità dei mercati europei e delle altre strutture Versalis di Mantova, Ferrara e Ravenna, consente un'efficiente logistica per materie prime e prodotti finiti.

"Il nuovo impianto a Porto Marghera - commenta Alfani - rappresenta un primo tassello della riconversione del Petrolchimico veneziano, in linea con il piano di trasformazione e rilancio di Versalis che è stato recentemente sottoscritto al ministero delle Imprese e del Made in Italy. A Porto Marghera prevediamo di realizzare ulteriori step di investimento per incrementare la piattaforma di riciclo meccanico delle plastiche e per consolidare e potenziare l'hub logistico, compreso il deposito criogenico per l'etilene".



