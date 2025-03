Pnrr, stretta su comuni e regioni, una settimana per il piano casa

Una settimana di tempo per fornire rassicurazioni: in caso negativo, il finanziamento verrà dirottato su altri enti locali in grado di realizzare i progetti entro le scadenze imposte dal Pnrr, oppure in un fondo ad hoc per il futuro piano casa. È quanto stabilito dal Mit, che come annunciato pubblicamente il 14 gennaio scorso ha concluso una approfondita verifica sull'andamento dei progetti Pinqua (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare, che punta a riqualificare in modo particolare le periferie). In particolare, il dicastero guidato da Matteo Salvini ha contattato 44 Comuni, 7 Città Metropolitane e 7 Regioni.

"Sul tavolo - chiarisce il Mit - ci sono due tipologie di problemi, che in alcune circostanze coinvolgono lo stesso soggetto attuatore. In un caso, i lavori procedono troppo lentamente rispetto al cronoprogramma.

Nell'altro, ben più grave, gli operai non sono ancora entrati in azione perché la progettazione o la procedura di gara sono ancora in alto mare. Salvini ribadisce la piena disponibilità a collaborare con sindaci e governatori, con l'obiettivo di rispondere positivamente alle esigenze dei territori, ma c'è massima attenzione affinché gli obiettivi condivisi con Bruxelles vengano effettivamente raggiunti e non ci sia il rischio di perdere tempo e risorse europee a danno di quei Comuni e Regioni che stanno effettivamente rispettando le scadenze".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA