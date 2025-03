Manager Beko a addetti Siena, 'dateci spazio per negoziare

"Dateci lo spazio di negoziazione, le vostre rivendicazioni le abbiamo ben chiare, lo dico a voi come l'ho detto ai colleghi a Comunanza e a Cassinetta: la situazione non è una passeggiata". Così Maurizio David Sberna, direttore relazioni esterne di Beko Europe, parlando ai lavoratori di Siena fuori dallo stabilimento della multinazionale turca.

"Stiamo lavorando per arrivare al 31 dicembre con già una strada, l'alternativa era al 31 dicembre 'grazie e arrivederci', per noi adesso quella data è un 'persone a libro paga fino al 31 dicembre 2027' che, vi posso assicurare, non è scontato", ha detto loro Sberna. Il manager stamani ha accompagnato nello stabilimento senese una delegazione di Sernet Spa, l'advisor che Beko ha individuato per la reindustrializzazione del sito.

"Come poi andare avanti dal 31 dicembre 2025... noi speriamo di poter esserci già con un accordo di reindustrializzazione firmato. - ha sottolineato Maurizio David Sberna, direttore relazioni esterne di Beko Europe - Siccome le cose non avvengono con uno schiocco di dita, siccome ci stiamo lavorando un pezzo alla volta, vediamo tutto quello che si può fare". "Io non ho mai preso impegni che non posso mantenere - ha concluso rivolgendosi ai lavoratori - Un passo alla volta facciamo tutto quanto".



