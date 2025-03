Banca Finint e Savim comprano ex Procura Torino per farne hotel

Il gruppo Banca Finint e il gruppo Savim hanno formalizzato l'atto di acquisto dal fondo Euripide gestito da Generali Real Estate Sgr dell'immobile in Via Milano 12 a Torino, dove aveva sede l'ex Procura della Repubblica. Si tratta di un passaggio verso la trasformazione di questo storico palazzo cittadino in un moderno hotel a 4 stelle.

L'operazione è stata condotta attraverso la società neo-costituita Torinova, partecipata da Banca Finint, attraverso il fondo tematico Turismo Sostenibile, e da Savim. La gestione futura della struttura sarà affidata al gruppo Savim guidato dal ceo, Renzo Savasta, sotto il brand Savhotel.

Il progetto prevede 108 camere, una palestra e un'area benessere, oltre a un'offerta di food & beverage al piano terra.

L'intervento si colloca in una più ampia strategia di investimenti promossa da Finint Investments, società di gestione del risparmio appartenente al gruppo Banca Finint, già protagonista di operazioni di rigenerazione urbana a livello nazionale e nel capoluogo piemontese, come la riqualificazione di Palazzo Gran Torino, nel cuore del centro storico, e la realizzazione del Palazzo Contemporaneo in corso Stati Uniti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA