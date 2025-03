Tesla perde il 40% in 2 mesi. Musk, tenetevi strette le azioni

Durante i due mesi trascorsi da Elon Musk a Washington, le azioni di Tesla hanno subito un crollo vertiginoso, perdendo oltre il 40% del loro valore. Le vendite della casa automobilistica sono andate a picco in Europa, sono diminuite in Cina, dove la Byd fa ormai da padrone, e sono rallentate anche in alcune aree degli Stati Uniti. Proteste e campagne contro Tesla, Musk e il suo lavoro alla Casa Bianca sono scoppiate in tutto il mondo. Atti di vandalismo e incendi dolosi hanno preso di mira veicoli, showroom e stazioni di ricarica. Ma Musk non si è perso d'animo. E' anzi corso ai ripari e in un incontro con i dipendenti Tesla, ha rassicurato gli animi e ha invitato tutti a "tenere strette le proprie azioni".

"Se leggi le notizie sembra un Armageddon", ha detto il miliardario. "È come se non potessi passare davanti alla TV senza vedere una Tesla in fiamme. Tipo, cosa sta succedendo? Capisco se alcune persone non vogliono acquistare il nostro prodotto, ma non devono bruciarlo. È un po' irragionevole".

Rincarando poi la dose: "Questo è da psicopatici".

Le consegne Tesla sono solitamente più lente ogni primo trimestre, ma sia le vendite che le spedizioni sono crollate drasticamente nei mercati chiave all'inizio di quest'anno. Oltre alla resistenza politica, un altro fattore che ha giocato a sfavore del marchio è stata la sospensione della produzione del suo veicolo più popolare, il Model Y. L'azienda punta infatti a rielaborare le linee di produzione e iniziare a realizzare una versione riprogettata della vettura.

Tesla ha annunciato che lancerà nuovi modelli più convenienti nella prima metà di quest'anno, ma ha fornito pochi dettagli su quali saranno i veicoli. L'obiettivo è riuscire a contrastare la concorrenza sul mercato cinese di Byd, con vetture elettriche che costano intorno ai 35.000 dollari.

Il contraccolpo subito da Musk ha spinto Trump a organizzare una parata di Tesla sul prato sud della Casa Bianca l'11 marzo.

Questa settimana, il segretario al Commercio Howard Lutnick, intervenendo in modo decisamente poco ortodosso su Fox News, ha esortato gli spettatori ad acquistare azioni Tesla. "Non sarà mai più così a buon mercato", ha detto Lutnick.

Venerdì le azioni Tesla hanno rimbalzato del 5% salendo a 248,71 dollari.



