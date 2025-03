Usa vogliono aprire a trivellazione milioni di ettari in Alaska

Il dipartimento degli Interni Usa ha annunciato l'intenzione di aprire alla trivellazione di milioni di ettari di territorio incontaminato in Alaska. Oltre a voler consentire la costruzione di un nuovo oleodotto attraverso lo stato.

Il segretario Doug Burgum ha affermato che verranno concessi diritti di estrazione di petrolio e gas su oltre l'82% della National Petroleum Reserve-Alaska (10 milioni di ettari), annullando le protezioni che l'ex presidente Joe Biden aveva finalizzato l'anno scorso.

E sarà riattivato il programma per permettere nuove perforazioni nella Coastal Plain dell'Arctic National Wildlife Refuge (631 mila ettari), la più vasta area naturale protetta degli Stati Uniti.

"È tempo che gli Stati Uniti abbraccino le abbondanti e in gran parte inutilizzate risorse dell'Alaska come una via verso la prosperità per la nazione, compresi gli abitanti dello stato", ha sottolineato Burgum: "Per troppo tempo, il governo federale ha creato troppe barriere per capitalizzare il potenziale energetico dello stato".



