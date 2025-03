Strisciuglio (Agens), 'grande soddisfazione per firma tpl'

Grande soddisfazione per l'accordo raggiunto ieri al tavolo del Mit durante l' incontro voluto dal viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi con le associazioni datoriali e le segreterie sindacali nazionali. Sciolte le riserve da parte delle associazioni datoriali, si è ufficializzata l'intesa preliminare per il rinnovo del ccnl autoferrotranvieri, siglata l'11 dicembre scorso.

"Questa firma - dichiara Gianpiero Strisciuglio, presidente Agens e ad Trenitalia - che arriva dopo mesi di complesse trattative, è il frutto di un percorso dove tutte le parti hanno dato il massimo contributo, un risultato fondamentale per i lavoratori e per le aziende. E di questo diamo atto al rilevante lavoro del viceministro Rixi e del governo, per aver condotto in porto un risultato concreto. Agens vede in questo risultato, come auspicato anche dallo stesso Rixi, il primo passo per rilanciare l'intero comparto, continuando a lavorare affinché possa diventare un vero settore industriale".



