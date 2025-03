Sciopero Tpl, a Milano aperte tutte Metro ma M1 solo in 2 tratti

Dopo le 18 a Milano restano aperte le linee metropolitane M2, M3, M4 ed M5. La linea M1 è in servizio tra Bisceglie e San Babila e tra QT8 e San Babila. Lo comunica Atm sul suo account X con un aggiornamento sulla situazione dei trasporti pubblici nel giorno dello sciopero nazionale del settore.

Atm invita a "considerare maggiori tempi di attesa alle fermate di tram, bus e filobus".

Lo sciopero è stato indetto nei giorni scorsi da Cub Trasporti, Sgb, Cobas Lavoro privato e Adl Cobas e a Milano si svolge come di consueto in due fasce: dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.



