Sciopero dei trasporti, disagi contenuti nelle città

Metro aperte a Roma e Milano. Servizio regolare a Torino. Qualche disagio a Bologna per il traffico intenso. Scongiurato dunque il pericolo dell'ennesimo venerdì nero per i mezzi pubblici nel giorno dello sciopero di 24 ore trasporto pubblico locale proclamato dai sindacati di base.

Stop che, a conti fatti, ha registrato inconvenienti nel complesso contenuti nelle maggiori città. Ma i disagi per il settore non sono affatto finiti: i sindacati confederali dei ferrovieri hanno infatti appena proclamato un nuovo sciopero di 8 ore il 6 maggio per il rinnovo del contratto.

La protesta odierna per il traporto locale invece è stata proclamata da Adl Cobas, Sgb (Sindacato generale di base), Cub Trasporti e Cobas Lavoro Privato, che non hanno partecipato alla trattativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul rinnovo del contratto nazionale, firmato ieri dalle sigle di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl Autoferro. Intesa che i sindacati di base contestano, considerando gli incrementi salariali previsti "ridicoli" rispetto al recupero dell'inflazione.

Un rinnovo che prevede un adeguamento salariale del 6% a fronte di una inflazione del 17%, osservano le sigle di base. Che considerano il rinnovo "inadeguato e insufficiente per rispondere alla drammatica situazione che affligge da anni il Tpl". Oltre agli incrementi salariali, con la protesta chiedono condizioni di lavoro meno usuranti e maggiore sicurezza per lavoratori e passeggeri, e dicono no alle privatizzazioni.

La protesta si è svolta sull'intera giornata con articolazione oraria a livello territoriale. Escluse dallo stop alcune aziende: Amat di Palermo, Eav e Anm di Napoli e Amt di Genova. A Milano, dove lo stop si è svolto in due fasce (dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio) sono rimaste regolarmente aperte le 5 linee della metropolitana. "In servizio", ha fatto sapere l'Azienda Trasporti, tram, bus e filobus. Anche a Roma metro aperte: a quanto reso noto da Atac, sono rimaste attive le linee A, B/B1, C e la Termini-Centocelle, con possibili riduzioni di corse. Rischio di corse limitate anche per bus e tram.

Nessun problema a Napoli, dove l'astensione non ha interessato l'Anm (Azienda napoletana mobilità), ma solo Busitalia, con possibili modifiche e cancellazioni di alcune corse. Eav, che gestisce tra le altre Circumvesuviana, sarà invece interessata da uno stop di 4 ore domani. A Torino non si sono registrate interruzioni significative, neppure al di fuori delle fasce orarie garantite. Gtt ha comunicato che la metropolitana è rimasta regolarmente in funzione dalle 5.30. Giornata più complicata invece a Bologna, dove, anche per la concomitanza dei numerosi cantieri e del Cosmoprof, il grande salone della cosmetica che si svolge nel quartiere fieristico, si sono registrati disagi, traffico più intenso del solito e difficoltà nel trovare taxi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA