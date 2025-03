Conte, guardano il tracollo industriale dell'auto senza idee

"C'è il governo che assiste al tracollo della produzione industriale, ormai siamo a livelli Covid, senza alcuna idea, senza alcuna misura. Noi abbiamo misure concrete. Ho scritto alla Von der Leyen per chiedere almeno 100 miliardi per il fondo Sure, un fondo che deve essere attivato in particolare per l'automotive per garantire tutti i posti di lavoro". Lo afferma Giuseppe Conte, presidente M5s, a margine della manifestazione 'Salviamo Mirafiori. Salviamo il lavoro', voluta dal gruppo parlamentare europeo The Left, che si sta svolgendo a Torino davanti agli stabilimenti di Stellantis.

Al presidio partecipano un centinaio di persone.

"Il governo Meloni - aggiunge - ha sottoscritto all'altro Consiglio europeo un piano di riarmo che prevede addirittura 800 miliardi per riarmare l'Europa, soprattutto a favore della Germania e dei paesi che se lo possono permettere, mentre ovviamente saremo costretti a tagliare sanità, scuola, istruzione e spesa sociale".

"Noi siamo qui perché siamo con i lavoratori di Mirafiori, con i lavoratori che in questo momento sono in grande sofferenza in Italia ma anche in Europa per la crisi dell'automotive", conclude Conte.



