Borsa: l'Europa peggiora con i timori per la guerra commerciale

Le Borse europee peggiorano nel giorno delle scadenze tecniche di future e opzioni. Sotto i riflettori restano i rischi di guerra commerciale con l'annuncio dei dazi da parte di Donald Trump. I mercati guardano anche all'andamento della crescita economica globale, con il rischio di rallentamento negli Stati Uniti. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0830 sul dollaro.

L'indice stoxx 600 cede lo 0,7%. In flessione Francoforte (-1%), mentre si guarda alla riforma del freno del debito, Parigi (-0,7%), Londra (-0,5%), Madrid (-0,4%). I principali listini europei sono appesantiti dal settore tecnologico (-1%).

Male anche le banche (-1,4%) e le assicurazioni (-0,6%), mentre si guarda ad un taglio dei tassi da parte delle banche centrali. Male anche il lusso e le auto (-0,8%). Fiacca l'energia (-0,2%), in linea con il prezzo del petrolio. Il Wti scende a 67,90 dollari al barile (-0,2%) e il Brent a 71,81 dollari (-0,2%). Acquisti sulle utility (+0,5%), con il prezzo del gas in aumento. Ad Amsterdam le quotazioni salgono del 2,2% a 43,82 euro al megawattora.

Sul fronte dei titoli di Stato lo spread tra Btp e Bund si attesta a 112 punti. Il rendimento del decennale italiano scende al 3,87% e quello tedesco al 2,74 per cento. L'oro è in moderato calo dello 0,1% a 3.030 dollari l'oncia.

Anche la Borsa di Milano (-0,5%) prosegue in calo appesantita dal comparto del lusso, mentre sono positive le banche.

Nel listino principale contrastate le banche. Bene Mps (+1%), Banco Bpm (+0,5%), Unicredit (+0,4%), poco mosse Popolare Sondrio e Intesa (+0,05%) e Mediobanca (-0,06%). In moderato rialzo Generali (+0,2%), mentre si attendono sviluppi da Assogestioni per la lista da presentare per il prossimo rinnovo del consiglio di amministrazione. A Piazza Affari vendite sul lusso con Moncler (-1,3%) e Cucinelli (-1,1%). Scattano le prese di profitto su Nexi (-1,4%), dopo la brillante performance della vigilia con le indiscrezioni relative a un'offerta di 850 milioni da parte di Tpg per la divisione digital banking solutions. Male anche Stm (-1,6%), Ferrari (-1,3%), Campari (-1,1%).



