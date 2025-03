Astra Zeneca raddoppia a Pechino con 2,5 miliardi di dollari

AstraZeneca sta realizzando un nuovo centro ricerche strategico globale a Pechino con un investimento di 2,5 miliardi di dollari, pari a circa 2,31 miliardi di euro. Lo si legge in una nota del colosso britannico che sottolinea che si tratta del 2/o centro in Cina e del 6/o al mondo. L'investimento - sottolinea il gruppo - è quinquennale, include accordi sulle biotecnologie con Harbour BioMed, Syneron Bio and BioKangtai e rientra nella 'partnership strategica' con la municipalità della capitale cinese e il suo l'Ufficio Amministrativo per lo sviluppo economico e tecnologico. Con il nuovo centro AstraZeneca prevede di aumentare i propri addetti a Pechino di 1.700 unità.

Secondo l'amministratore delegato di AstraZeneca Pascal Soriot l'investimento "è un segno della nostra fiducia nell'ecosistema mondiale per le scienze della vita di Pechino, nelle sue opportunità di collaborazione con i talenti e del nostro continuo impegno in Cina".



