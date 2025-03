Meta AI arriva in Italia e nell'Unione Europea

Dopo essere stata messa in pausa per rilievi sulla privacy, arriva in Ue e in Italia Meta AI. Il primo passo sarà, dalle prossime settimane, una funzione di chat intelligente disponibile in sei lingue europee compreso l'italiano su Instagram, WhatsApp e Messenger. "Ci è voluto più tempo di quanto avremmo desiderato per portare la nostra tecnologia IA in Europa dato che continuiamo a navigare nel suo complesso sistema normativo, ma siamo felici di essere finalmente arrivati a questo punto", afferma la società specificando all'ANSA che Meta AI non è allenata su informazioni prese dagli utenti europei che utilizzano le sue app.

Meta AI - lanciata negli Stati Uniti nel 2023 - verrà progressivamente portata in 41 Paesi europei, compresi quelli dell'Unione Europea, oltre a 21 territori d'oltremare europei. "La nostra più grande espansione globale di Meta AI fino ad oggi, è già utilizzata da oltre 700 milioni di utenti attivi ogni mese", si legge in una nota. L'azienda di Mark Zuckerberg aveva fermato il lancio in Europa della sua intelligenza artificiale a giugno 2024 dopo i rilievi dell'Autorità privacy irlandese in merito alla proposta di Meta di utilizzare dati pubblici degli utenti europei su Facebook e Instagram per allenare i suoi sistemi di intelligenza artificiale.

La funzione Meta AI si potrà usare nelle chat a partire da Whatsapp, Messenger di Facebook e nei messaggi diretti di Instagram. Oltre a cliccare sull'icona del cerchio blu che la contraddistingue, si potrà attivare digitando '@MetaAI' seguito da una domanda nella chat di gruppo scelta e attendere la risposta. Fungerà da assistente per organizzare viaggi, cene o aggiungere contenuti pertinenti ad una conversazione. Offrirà anche l'accesso alle informazioni provenienti dal web. La novità arriverà gradualmente "nelle prossime settimane".

"Guardando al futuro, la nostra ambizione è rendere i prodotti di intelligenza artificiale accessibili ad un numero sempre maggiore di persone in tutto il mondo - conclude Meta - Siamo entusiasti di vedere come Meta AI plasmerà il futuro delle esperienze social in Europa".



