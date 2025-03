Borsa: Europa in rosso, Londra contiene il calo allo 0,2%

Prosegue in calo la seduta sulle Borse in Europa, interrompendo una striscia vincente di quattro giorni, per il timore che i dazi doganali possano indebolire le economie della regione. Parigi cede l'1,1%, Francoforte l'1,59%, Milano l'1,6%, Madrid lo 0,96% e Londra contiene il calo allo 0,28% dopo che la Banca d'Inghilterra ha mantenuto i tassi fermi.

A Milano le banche, le auto e la difesa frenano il listino.

Intesa Sanpaolo cede il 3,3%, Bpm il 2,9%, Unicredit il 2,89%, Leonardo il 3,3% e Stellantis il 3,2 per cento. Nexi continua a correre (+2%) sulle offerte per un'offerta da circa 850 milioni del fondo Tpg per la divisione Digital Banking Solutions. Fuori dal listino principale occhi su Moltiply (+9,5%) che sta lavorando a un'offerta per Verifox, la piattaforma di comparazione che la tedesca Prosieben (-3,9%) vuole dismettere.

Questo le consentirebbe di concentrarsi sul core business e aprirebbe la strada a un'integrazione con Mfe (-1,44%).



