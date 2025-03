Bombardieri, 'con i dazi a rischio 50mila posti di lavoro'

"Noi abbiamo fatto un calcolo che le stime potrebbero riguardare una perdita di 50mila posti di lavoro a causa dei dazi e ovviamente la stima sulla perdita economica sarebbero importanti, viaggiamo sui 50/60 miliardi".

Lo ha dichiarato Pierpaolo Bombardieri, segretario della Uil, a margine dell'incontro "Conoscere l'intelligenza artificiale per guidare il presente e costruire il futuro" organizzato dalla Uil a Milano per presentare il camp in programma da oggi e domenica a Bormio sull'AI.

"Solo il settore agroalimentare viaggia intorno agli 8 miliardi e soprattutto rispetto ai dazi che sono stati minacciati da Trump nel settore dei vini abbiamo un'esportazione pari a 2 miliardi, quindi è un tema molto importante per il quale siamo molto preoccupati e chiediamo al governo, ma soprattutto all'Europa, di avere una posizione comune rispetto a un percorso che appare molto complicato".



