A2a, utile a 816 milioni, investimenti per oltre 2,9 miliardi

A2a ha chiuso il 2024 con un utile netto di 816 milioni di euro e investimenti per 2,94 miliardi.

Sono i dati definitivi diffusi a seguito dei preliminari dello scorso 20 febbraio. Nel corso dell'esercizio il gruppo ha realizzato 1.636 nuove assunzioni, con una crescita netta dell'organico di 819 unità. In progresso del 18% i clienti a mercato libero, confermato invece il calo del 13% dei ricavi a 12,86 miliardi a causa della riduzione del prezzo delle materie prime, che si è tradotto in un minor esborso in bolletta per i clienti. Sale del 4,4% il dividendo proposto all'assemblea degli azionisti sale a 0,1 euro per azione, mentre la quota di finanza sostenibile si porta al 78% del debito.



