Venier, scenario incerto, Snam rafforza infrastruttura nazionale

"In uno scenario energetico che rimane incerto, stiamo rafforzando l'infrastruttura nazionale".

Lo afferma l'amministratore delegato di Snam Stefano Venier che fa il punto sui risultati del 2024 e sull'avanzamento del Piano Strategico al 2029". Venier ricorda l'acquisizione di Adriatic Lng ed Edison Stoccaggio e il piano di investimenti di 12,4 miliardi di euro al 2029, "il più significativo - sottolinea - della nostra storia".

"Chiudiamo il 2024 con risultati molto positivi - aggiunge - superiori alla guidance, che dimostrano una crescita significativa e riflettono il nostro impegno a rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti del paese e ad accelerare la sua transizione sostenibile verso il Net Zero, con investimenti record pari a circa 3 miliardi di euro". "L'ambizione di diventare un operatore infrastrutturale pan-europeo multi-molecola - conclude il manager - va di pari passo con l'innovazione e la sostenibilità, aree in cui nel 2024 abbiamo fatto progressi, anticipando gli ambiziosi obiettivi fissati dal nostro Transition Plan".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA